Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue
Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 14 juin 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Concert chœurs Stabilo et Spinolia
Eglise Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14 17:45:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert de chant choral, au profit de la SNSM.
Un chœur d’hommes et un chœur mixte, réunis pour ce concert solidaire. Programme de chants traditionnels et de chanson contemporaine .
Eglise Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 77 17 61 65 valvillamaux@wanadoo.fr
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English : Concert chœurs Stabilo et Spinolia
L’événement Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin Le Val de Saire
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