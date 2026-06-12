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Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue

Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue

Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Département : Manche

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Vaast-la-Hougue

Concert chœurs Stabilo et Spinolia

Eglise Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14 17:45:00

Date(s) :
2026-06-14

Concert de chant choral, au profit de la SNSM.
Un chœur d’hommes et un chœur mixte, réunis pour ce concert solidaire. Programme de chants traditionnels et de chanson contemporaine   .

Eglise Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 77 17 61 65  valvillamaux@wanadoo.fr

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English : Concert chœurs Stabilo et Spinolia

L’événement Concert chœurs Stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin Le Val de Saire

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