Concert Choffo Blazter

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un duo électro-pop multilingue qui mêle chants trads et compos originales, entre tension poétique et énergie de la danse.

On y raconte les orgasmes intellectuels avec Virginia Woolf, le combat des Radium Girls, l’histoire d’une bergère qui fait germer le feu, ou encore des luttes populaires en Bretagne !

Prix libre.

19h restauration sur place. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 71 48 inscription@laptitefabriquesolidaire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Choffo Blazter

L’événement Concert Choffo Blazter Uzerche a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze