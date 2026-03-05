Concert Choffo Blazter Uzerche
Concert Choffo Blazter Uzerche samedi 14 mars 2026.
Concert Choffo Blazter
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Un duo électro-pop multilingue qui mêle chants trads et compos originales, entre tension poétique et énergie de la danse.
On y raconte les orgasmes intellectuels avec Virginia Woolf, le combat des Radium Girls, l’histoire d’une bergère qui fait germer le feu, ou encore des luttes populaires en Bretagne !
Prix libre.
19h restauration sur place. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 71 48 inscription@laptitefabriquesolidaire.org
