Concert Chorabelle 200 Voix Voyage en chansons françaises Salle Tartalin Aiffres samedi 4 avril 2026.

Salle Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

2026-04-04

Rendez-vous le samedi 4 avril 2026 avec le grand chœur de Chorabelle, dirigé par Isabelle Gaboreau. Ils vous feront voyager au cœur des chansons françaises, une invitation à parcourir l’histoire et la diversité de la chanson française, de Brel à Zaho de Sagazan, en passant par Balavoine, Goldman, Santa ou encore Clara Luciani.

Le public sera invité à joindre sa voix à celle du chœur sur certaines chansons.   .

Salle Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   chorabelle79@gmail.com

