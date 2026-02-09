Concert Chorabelle 200 Voix Voyage en chansons françaises Salle Tartalin Aiffres

Concert Chorabelle 200 Voix Voyage en chansons françaises

Salle Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous le samedi 4 avril 2026 avec le grand chœur de Chorabelle, dirigé par Isabelle Gaboreau. Ils vous feront voyager au cœur des chansons françaises, une invitation à parcourir l’histoire et la diversité de la chanson française, de Brel à Zaho de Sagazan, en passant par Balavoine, Goldman, Santa ou encore Clara Luciani.

Le public sera invité à joindre sa voix à celle du chœur sur certaines chansons. .

Salle Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chorabelle79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chorabelle 200 Voix Voyage en chansons françaises

L’événement Concert Chorabelle 200 Voix Voyage en chansons françaises Aiffres a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Niort Marais Poitevin