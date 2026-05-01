Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Église Saint-Martin de Chambray Chambray

Chambray

Concert Choral a cappella Ensemble les Heures

Église Saint-Martin de Chambray 5 rue de l’Église Chambray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Chambray Patrimoine a le plaisir de vous convier à son prochain rendez-vous musical au sein de l’église du village.

À cette occasion, l’église de Chambray accueillera l’ Ensemble les Heures , une chorale spécialisée dans le chant a cappella. Le groupe proposera un voyage musical à travers un répertoire de chansons populaires issues de toute l’Europe, avec une mise à l’honneur particulière de la chanson française. .

Église Saint-Martin de Chambray 5 rue de l’Église Chambray 27120 Eure Normandie matringe.louis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Choral a cappella Ensemble les Heures

L’événement Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Chambray a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération