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Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Église Saint-Martin de Chambray Chambray

Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Église Saint-Martin de Chambray Chambray samedi 30 mai 2026.

Lieu : Église Saint-Martin de Chambray

Adresse : 5 rue de l'Église

Ville : 27120 Chambray

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Chambray

Concert Choral a cappella Ensemble les Heures

Église Saint-Martin de Chambray 5 rue de l’Église Chambray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association Chambray Patrimoine a le plaisir de vous convier à son prochain rendez-vous musical au sein de l’église du village.

À cette occasion, l’église de Chambray accueillera l’ Ensemble les Heures , une chorale spécialisée dans le chant a cappella. Le groupe proposera un voyage musical à travers un répertoire de chansons populaires issues de toute l’Europe, avec une mise à l’honneur particulière de la chanson française.   .

Église Saint-Martin de Chambray 5 rue de l’Église Chambray 27120 Eure Normandie   matringe.louis@orange.fr

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English : Concert Choral a cappella Ensemble les Heures

L’événement Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Chambray a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération