Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Église Saint-Martin de Chambray Chambray
Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Église Saint-Martin de Chambray Chambray samedi 30 mai 2026.
Chambray
Concert Choral a cappella Ensemble les Heures
Église Saint-Martin de Chambray 5 rue de l’Église Chambray Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Chambray Patrimoine a le plaisir de vous convier à son prochain rendez-vous musical au sein de l’église du village.
À cette occasion, l’église de Chambray accueillera l’ Ensemble les Heures , une chorale spécialisée dans le chant a cappella. Le groupe proposera un voyage musical à travers un répertoire de chansons populaires issues de toute l’Europe, avec une mise à l’honneur particulière de la chanson française. .
Église Saint-Martin de Chambray 5 rue de l’Église Chambray 27120 Eure Normandie matringe.louis@orange.fr
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English : Concert Choral a cappella Ensemble les Heures
L’événement Concert Choral a cappella Ensemble les Heures Chambray a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération