Concert choral Clos Bourguignon Chalon-sur-Saône

Concert commun entre les chorales De Si de La (Chalon s/S) et Demigny Fa Sol (Demigny).
Dimanche 21 décembre à 16h au Clos Bourguignon à Chalon s/Saône.
Sous la direction de Diane Raby-Gros et d’Agnès Haratyk.
Chants du monde et chants de Noël. .
Clos Bourguignon 12 Avenue Monnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 04 18 45 piert1@noos.fr
