Concert choral Place Saint Vincent Dax
Concert choral Place Saint Vincent Dax mardi 23 juin 2026.
Dax
Concert choral
Place Saint Vincent Eglise SAINT VINCENT DE XAINTES Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:00:00
Date(s) :
2026-06-23
La chorale des Amics Cantadous est composée de deux choeurs qui chantent séparément.
Les dames vous proposent des chants d’auteurs contemporains, tandis que les hommes interprèteront des chants religieux, basques et gascons.
En fin de concert nous vous proposons deux magnifiques chants en commun qui vous donneront un moral d’enfer.
Venez nombreux, amenez vos amis, vous serez surpris ! .
Place Saint Vincent Eglise SAINT VINCENT DE XAINTES Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine craboschristian@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert choral
L’événement Concert choral Dax a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Concert lyrique Rue des écoles Dax 8 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 9 juin 2026
- Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax 9 juin 2026
- Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax 10 juin 2026
- Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax 10 juin 2026