Concert choral Place Saint Vincent Dax

Dax

Concert choral

Place Saint Vincent Eglise SAINT VINCENT DE XAINTES Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23 22:00:00

Date(s) :

2026-06-23

La chorale des Amics Cantadous est composée de deux choeurs qui chantent séparément.

Les dames vous proposent des chants d’auteurs contemporains, tandis que les hommes interprèteront des chants religieux, basques et gascons.

En fin de concert nous vous proposons deux magnifiques chants en commun qui vous donneront un moral d’enfer.

Venez nombreux, amenez vos amis, vous serez surpris ! .

Place Saint Vincent Eglise SAINT VINCENT DE XAINTES Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine craboschristian@orange.fr

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Dax a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grand Dax