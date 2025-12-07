Concert choral de Noël Téléthon 2025 église de Chazelles Chazelles
Concert choral de Noël Téléthon 2025 église de Chazelles Chazelles dimanche 7 décembre 2025.
Concert choral de Noël Téléthon 2025
église de Chazelles église chazelles Chazelles Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Concert au profit du Téléthon . Deux choeurs avec accompagnement piano
Echo de la Tardoire et le choeur féminin Lyda’s Ladies.
.
église de Chazelles église chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 36 17 18 vergnaud.janine@gmail.com
English :
Concert in aid of the Telethon. Two choirs with piano accompaniment
Echo de la Tardoire and Lyda’s Ladies choir.
L’événement Concert choral de Noël Téléthon 2025 Chazelles a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord