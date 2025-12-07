Concert choral de Noël Téléthon 2025 église de Chazelles Chazelles

Concert choral de Noël Téléthon 2025

église de Chazelles église chazelles Chazelles Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Concert au profit du Téléthon . Deux choeurs avec accompagnement piano

Echo de la Tardoire et le choeur féminin Lyda’s Ladies.

église de Chazelles église chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 36 17 18 vergnaud.janine@gmail.com

English :

Concert in aid of the Telethon. Two choirs with piano accompaniment

Echo de la Tardoire and Lyda’s Ladies choir.

