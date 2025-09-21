Concert choral Place de l’église Droux

Concert choral Place de l'église Droux dimanche 21 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine sont une occasion unique de découvrir le patrimoine culturel et historique de notre région. Cette année, un concert exceptionnel sera donné. Au programme La cheffe Susan Sommerville dirigera l’Ensemble Vocal Mélodica, qui promet de ravir les auditeurs avec un répertoire varié et captivant. Le concert mettra en vedette le talentueux trompettiste Damien Damelincourt, ainsi que la joueuse de cornemuse Nathalie Bardieux Mackinnon. Le groupe Musica Gaudio, composé de la soprano Ione Chadwick et du baryton David Kirby-Ashmore, apportera également une touche de magie à cet événement. Ne manquez pas cette chance de vivre une expérience musicale inoubliable dans un cadre historique. .

