Concert choral du Nouvel An Morsbach

Par le Choeur d’Homme de Hombourg-Haut suivi de l’harmonie Evergreen de Morsbach.Tout public

Morsbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 30 56

By the Choeur d’Homme de Hombourg-Haut followed by the Evergreen brass band from Morsbach.

