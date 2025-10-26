Concert Choral espagnol et occitan Abos
Eglise Abos Pyrénées-Atlantiques
Concert organisé dans le cadre d’un échange culturel Béarn-Aragon avec deux chorales El grupo vocal Doña Sancha y
Oroel, en provenance de Jaca et l’Encantada, de Monein.
Le groupe vocal Doña Sancha y Oroel est composé de 31 personnes qui se produisent accompagnées d’une guitare, une
grosse caisse rociero , un tambourin et un triangle. Divers styles musicaux, seront interprétés rumbas, sévillanes, boléros, habaneras, valses, chants aragonais.
Quant au groupe polyphonique l’Encantada, dirigé par Jean- Claude Oustaloup, il aborde un répertoire essentiellement traditionnel français et occitan, avec quelques variantes hispaniques et basques. .
Eglise Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 40 amtm64360@gmail.com
