Concert Choral espagnol et occitan Abos

Concert Choral espagnol et occitan

Eglise Abos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Concert organisé dans le cadre d’un échange culturel Béarn-Aragon avec deux chorales El grupo vocal Doña Sancha y

Oroel, en provenance de Jaca et l’Encantada, de Monein.

Le groupe vocal Doña Sancha y Oroel est composé de 31 personnes qui se produisent accompagnées d’une guitare, une

grosse caisse rociero , un tambourin et un triangle. Divers styles musicaux, seront interprétés rumbas, sévillanes, boléros, habaneras, valses, chants aragonais.

Quant au groupe polyphonique l’Encantada, dirigé par Jean- Claude Oustaloup, il aborde un répertoire essentiellement traditionnel français et occitan, avec quelques variantes hispaniques et basques. .

Eglise Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 40 amtm64360@gmail.com

