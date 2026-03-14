Concert choral et musique Place de l’Eglise Arnac-la-Poste

Concert choral et musique

Place de l’Eglise Eglise Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Ensemble Vocal Mélodica vous convie en l’église d’Arnac La Poste pour un concert de chant choral en musique. .

Place de l’Eglise Eglise Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85 ensemblemelodica@gmail.com

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English : Concert choral et musique

L’événement Concert choral et musique Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin