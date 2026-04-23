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concert choral rue de l’Eglise Gruey-lès-Surance

concert choral rue de l’Eglise Gruey-lès-Surance

concert choral rue de l’Eglise Gruey-lès-Surance samedi 2 mai 2026.

Lieu : rue de l'Eglise

Adresse : Eglise de Gruey-lès-Surance

Ville : 88240 Gruey-lès-Surance

Département : Vosges

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Gruey-lès-Surance

concert choral

rue de l’Eglise Eglise de Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Spectacle chorale D’un monde à l’autre chantons par la chorale de ContrexévilleTout public
0  .

rue de l’Eglise Eglise de Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 95 24 

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English :

Choir show: D’un monde à l’autre chantons by the Contrexéville choir

L’événement concert choral Gruey-lès-Surance a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION

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