concert choral rue de l’Eglise Gruey-lès-Surance
concert choral rue de l’Eglise Gruey-lès-Surance samedi 2 mai 2026.
Gruey-lès-Surance
concert choral
rue de l’Eglise Eglise de Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 21:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Spectacle chorale D’un monde à l’autre chantons par la chorale de ContrexévilleTout public
0 .
rue de l’Eglise Eglise de Gruey-lès-Surance Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 95 24
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English :
Choir show: D’un monde à l’autre chantons by the Contrexéville choir
L’événement concert choral Gruey-lès-Surance a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION