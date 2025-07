Concert Choral L’Ambellie Église Saint-Martin Boulc

Concert Choral L’Ambellie Église Saint-Martin Boulc dimanche 6 juillet 2025.

Église Saint-Martin 68 Route de Châtillon Boulc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 20:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le choeur féminin l’Ambellie présentera des pièces romantiques accompagnées d’une harpe et de deux cors.

Église Saint-Martin 68 Route de Châtillon Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 08 72 18 armellebabin@orange.fr

English :

The Ambellie women’s choir will perform romantic pieces accompanied by harp and two horns.

German :

Der Frauenchor l’Ambellie wird romantische Stücke vortragen, die von einer Harfe und zwei Hörnern begleitet werden.

Italiano :

Il coro femminile di Ambellie eseguirà brani romantici accompagnati da un’arpa e due corni.

Espanol :

El coro femenino Ambellie interpretará piezas románticas acompañado por un arpa y dos trompas.

