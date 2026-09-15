Concert choral – Les Saisons du Festival Basilique du Sacré-Coeur Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert choral – Les Saisons du Festival

Basilique du Sacré-Coeur 37 bis rue de Laxou Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre des Saisons du Festival, rendez-vous à l’église du Sacré-Cœur de Nancy pour un concert choral réunissant deux formations d’horizons différents.

Le Chœur d’hommes de Faridol, dirigé par Pierre Tissen et Pierre Mouzimann, présente un répertoire à 3 ou 4 voix qui chemine du Moyen Âge à notre époque, de Palestrina aux polyphonies corses, de la France à la Russie en passant par la Flandre et l’Italie.

Venue d’Allemagne, la chorale Eintracht Grosskahl, sous la direction de Martin Winkler, proposera un programme consacré à la beauté de la terre, célébrant à travers le chant la richesse et la fragilité du monde qui nous entoure.

Ce concert illustre la vocation du Festival : faire dialoguer les cultures par la voix, en accueillant à Nancy des ensembles venus de toute l’Europe.

Participation libre.Tout public

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Basilique du Sacré-Coeur 37 bis rue de Laxou Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11

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English :

As part of the Festival Seasons, join us at the Sacré-Cœur Church in Nancy for a choral concert bringing together two ensembles from different backgrounds.

The Faridol Men’s Choir, conducted by Pierre Tissen and Pierre Mouzimann, presents a 3- or 4-part repertoire that spans from the Middle Ages to the present day, from Palestrina to Corsican polyphony, from France to Russia via Flanders and Italy.

Hailing from Germany, the Eintracht Grosskahl choir, conducted by Martin Winkler, will present a program dedicated to the beauty of the earth, celebrating through song the richness and fragility of the world around us.

This concert exemplifies the Festival’s mission: to foster dialogue between cultures through the power of the human voice, by welcoming ensembles from all over Europe to Nancy.

Admission is free.

L’événement Concert choral – Les Saisons du Festival Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY