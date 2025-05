Concert Choral – Salle Jean Giono Montélier, 23 mai 2025 20:30, Montélier.

Drôme

Concert Choral Salle Jean Giono 5 chemin du Clos Montélier Drôme

Venez découvrir l’ensemble vocal de Fauconnières et La Croche Choeur de Livron lors d’un concert dirigé par Jean-Baptiste Voinet !

Salle Jean Giono 5 chemin du Clos

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vocalfauconnieres@gmail.com

English :

Come and discover the Fauconnières vocal ensemble and La Croche Choeur de Livron in a concert directed by Jean-Baptiste Voinet!

German :

Erleben Sie das Vokalensemble von Fauconnières und La Croche Choeur de Livron bei einem Konzert unter der Leitung von Jean-Baptiste Voinet!

Italiano :

Venite a scoprire l’ensemble vocale di Fauconnières e La Croche Choeur di Livron in un concerto diretto da Jean-Baptiste Voinet!

Espanol :

Venga a descubrir el conjunto vocal Fauconnières y La Croche Choeur de Livron en un concierto dirigido por Jean-Baptiste Voinet

