Concert choral « Oriana » Église Saint-Martin Taillant

Concert choral « Oriana » Église Saint-Martin Taillant dimanche 21 septembre 2025.

Concert choral « Oriana » Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint-Martin Charente-Maritime

Entrée et participation libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Concert de l’ensemble vocal « Oriana »

Découvrez l’ensemble vocal « Oriana », une chorale d’une vingtaine de choristes dirigée par Doriane Chomiac de Sas. Ils seront accompagnés par la soprano soliste Judith Charron et le pianiste Guillaume Corti.

Leur répertoire varié vous fera voyager à travers les époques, de Vivaldi à Karl Jenkins et Ola Gjeilo, en passant par les œuvres de Mozart, Verdi ou Fauré.

Église Saint-Martin 4 Vigne du Treuil, 17350 Taillant, France Taillant 17350 Saint-Savinien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Concert de l’ensemble vocal « Oriana »

© Marie-Christine Coudin