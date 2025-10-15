Concert choral par Vocapella Colmar

Concert choral par Vocapella

3 grand rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-10-15 20:00:00
fin : 2025-10-15 21:00:00

2025-10-15

Vocapella chante musique chorale a cappella internationale de cinq siècles
3 grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est   info@vocapella-bielefeld.de

English :

Vocapella sings international a cappella choral music spanning five centuries

German :

Vocapella singt internationale a cappella Chormusik aus fünf Jahrhunderten

Italiano :

Vocapella canta musica corale internazionale a cappella che abbraccia cinque secoli di storia

Espanol :

Vocapella canta música coral internacional a capella de cinco siglos de antigüedad

