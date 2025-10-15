Concert choral par Vocapella Colmar
Concert choral par Vocapella Colmar mercredi 15 octobre 2025.
Concert choral par Vocapella
3 grand rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-15 20:00:00
fin : 2025-10-15 21:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Vocapella chante musique chorale a cappella internationale de cinq siècles
Vocapella chante musique chorale a cappella internationale de cinq siècles .
3 grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est info@vocapella-bielefeld.de
English :
Vocapella sings international a cappella choral music spanning five centuries
German :
Vocapella singt internationale a cappella Chormusik aus fünf Jahrhunderten
Italiano :
Vocapella canta musica corale internazionale a cappella che abbraccia cinque secoli di storia
Espanol :
Vocapella canta música coral internacional a capella de cinco siglos de antigüedad
L’événement Concert choral par Vocapella Colmar a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme de Colmar