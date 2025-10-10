Concert choral pop-gospel Salle du Castel Park Surgères
Concert choral pop-gospel Salle du Castel Park Surgères vendredi 10 octobre 2025.
Concert choral pop-gospel
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Venez découvrir la chorale pop-gospel Empreinte pour une soirée en musique.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 96 72 34
English :
Come and discover the Empreinte pop-gospel choir for an evening of music.
German :
Erleben Sie den Pop-Gospel-Chor Empreinte bei einem Abend voller Musik.
Italiano :
Venite a scoprire il coro pop-gospel Empreinte per una serata di musica.
Espanol :
Venga a descubrir al coro pop-gospel Empreinte en una velada musical.
L’événement Concert choral pop-gospel Surgères a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin