Concert choral pop-gospel Salle du Castel Park Surgères

Concert choral pop-gospel Salle du Castel Park Surgères vendredi 10 octobre 2025.

Concert choral pop-gospel

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Venez découvrir la chorale pop-gospel Empreinte pour une soirée en musique.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 96 72 34

English :

Come and discover the Empreinte pop-gospel choir for an evening of music.

German :

Erleben Sie den Pop-Gospel-Chor Empreinte bei einem Abend voller Musik.

Italiano :

Venite a scoprire il coro pop-gospel Empreinte per una serata di musica.

Espanol :

Venga a descubrir al coro pop-gospel Empreinte en una velada musical.

