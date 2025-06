Concert Choral Retournac 6 juillet 2025 17:00

Haute-Loire

Concert Choral Eglise Saint Jean Baptiste Retournac Haute-Loire

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-07-06

Concert Choral d’Envol’Art sous la direction de Sylvain Lanthéaume et orgue avec Pierre Astor.

Eglise Saint Jean Baptiste

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 69 74 03 envolart43@gmail.com

English :

Envol’Art choral concert conducted by Sylvain Lanthéaume and organ with Pierre Astor.

German :

Chorkonzert von Envol’Art unter der Leitung von Sylvain Lanthéaume und Orgel mit Pierre Astor.

Italiano :

Concerto corale Envol’Art diretto da Sylvain Lanthéaume e organo con Pierre Astor.

Espanol :

Concierto coral Envol’Art dirigido por Sylvain Lanthéaume y órgano con Pierre Astor.

