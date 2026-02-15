Concert choral Sainte-Fortunade
Concert choral Sainte-Fortunade dimanche 1 mars 2026.
Concert choral
Sainte-Fortunade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Concert choral à l’église de Sainte-Fortunade
Chorale des Gabariers
Chorale Cantarella
Entrée kibre .
Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 14 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert choral
L’événement Concert choral Sainte-Fortunade a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze