Concert Chorale A Coeur Joie Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Concert Chorale A Coeur Joie

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Les chants entonnés par la chorale A coeur Joie vont accompagner l’ambiance de Noël suscitée par l’exposition Noël en Barrois à l’église Notre Dame.

Entrée libre. Église non chauffée.Tout public

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43

English :

Carols sung by the A coeur Joie choir will accompany the Christmas atmosphere created by the Noël en Barrois exhibition at Notre Dame church.

Free admission. Church not heated.

