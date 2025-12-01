Concert Chorale A Coeur Joie Église Notre-Dame Bar-le-Duc
Concert Chorale A Coeur Joie Église Notre-Dame Bar-le-Duc samedi 20 décembre 2025.
Concert Chorale A Coeur Joie
Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse
Les chants entonnés par la chorale A coeur Joie vont accompagner l’ambiance de Noël suscitée par l’exposition Noël en Barrois à l’église Notre Dame.
Entrée libre. Église non chauffée.Tout public
Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43
English :
Carols sung by the A coeur Joie choir will accompany the Christmas atmosphere created by the Noël en Barrois exhibition at Notre Dame church.
Free admission. Church not heated.
