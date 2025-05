Concert Chorale à l’église de Milhac – Milhac, 18 mai 2025 16:00, Milhac.

Lot

Concert Chorale à l’église de Milhac Rue de l’Église Milhac Lot

Début : 2025-05-18 16:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Les échos de la Bouriane vous enchantent !

Dirigée par Corinne Fillat

Chants profanes et sacrés

Participation libre .

Rue de l’Église

Milhac 46300 Lot Occitanie

English :

The echoes of Bouriane enchant you!

German :

Die Echos der Bouriane begeistern Sie!

Italiano :

Gli echi di Bouriane vi incantano!

Espanol :

Los ecos de Bouriane le encantarán

