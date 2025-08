Concert-Chorale à l’Église St Colomban Eglise St Colomban Rue d’Epinal La Vôge-les-Bains

Concert-Chorale à l’Église St Colomban Eglise St Colomban Rue d’Epinal La Vôge-les-Bains dimanche 14 septembre 2025.

Concert-Chorale à l’Église St Colomban

Eglise St Colomban Rue d’Epinal Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Dans le cadre du Festival « Ô les Bains! » Créée en 2016 par l’abbé Mathias Aboidjé, La Chorale des Peuples est constituée de 80 chanteurs et partage un répertoire vibrant en français, anglais, espagnol, ukrainien et langues africaines comme l’agni ou le swahili. Accès libre.Tout public

0 .

Eglise St Colomban Rue d’Epinal Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60

English :

As part of the « Ô les Bains! Created in 2016 by Abbé Mathias Aboidjé, La Chorale des Peuples is made up of 80 singers and shares a vibrant repertoire in French, English, Spanish, Ukrainian and African languages such as Agni or Swahili. Free admission.

German :

Im Rahmen des Festivals « Ô les Bains! » la Chorale des Peuples wurde 2016 von Abbé Mathias Aboidjé gegründet und besteht aus 80 Sängern, die ein lebendiges Repertoire in Französisch, Englisch, Spanisch, Ukrainisch und afrikanischen Sprachen wie Agni oder Swahili singen. Freier Zugang.

Italiano :

Nell’ambito del progetto « Ô les Bains! creata nel 2016 dall’Abbé Mathias Aboidjé, La Chorale des Peuples è composta da 80 cantanti e condivide un vivace repertorio in francese, inglese, spagnolo, ucraino e lingue africane come l’agni o lo swahili. Ingresso libero.

Espanol :

¡Como parte de la campaña « Ô les Bains! Creada en 2016 por el abate Mathias Aboidjé, La Chorale des Peuples está formada por 80 cantantes y comparte un vibrante repertorio en francés, inglés, español, ucraniano y lenguas africanas como el agni o el swahili. Entrada gratuita.

L’événement Concert-Chorale à l’Église St Colomban La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION