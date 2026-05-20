Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard

Saint-Ybard

Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier

Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Allée du plan d’eau Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert de l’Ensemble Vocal du Pays de Pompadour (sous la direction artistique de Gilles Rosso) et la chorale Choeur de Loups (sous la direction de Christian Roque).

Entrée et participation libre. .

Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Allée du plan d’eau Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 80 96 45

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English : Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier

L’événement Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze