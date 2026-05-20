Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard
Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard samedi 6 juin 2026.
Saint-Ybard
Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier
Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Allée du plan d’eau Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert de l’Ensemble Vocal du Pays de Pompadour (sous la direction artistique de Gilles Rosso) et la chorale Choeur de Loups (sous la direction de Christian Roque).
Entrée et participation libre. .
Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Allée du plan d’eau Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 80 96 45
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English : Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier
L’événement Concert chorale à Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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