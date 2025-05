Concert Chorale Afrimayé au Poney Fringant – Au Poney Fringant Saou, 30 mai 2025 20:00, Saou.

Drôme

Concert Chorale Afrimayé au Poney Fringant Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Début : 2025-05-30 20:00:00

2025-05-30

Leur venue est toujours un événement ; tant par leur nombre (près de 50 chanteurs), que par l’émotion suscités par leurs chants, l’avant dernier concert de leur tournée drômoise.

Au Poney Fringant 9 place de l’horloge

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

English :

Their arrival is always an event, both in terms of numbers (almost 50 singers) and the emotion generated by their songs, the penultimate concert of their Drôme tour.

German :

Ihr Besuch ist immer ein Ereignis, sowohl wegen ihrer Anzahl (fast 50 Sänger), als auch wegen der Emotionen, die ihre Lieder hervorrufen, das vorletzte Konzert ihrer Tournee durch die Drôme.

Italiano :

Il loro arrivo è sempre un evento, sia per i numeri (quasi 50 cantanti) che per l’emozione suscitata dalle loro canzoni, il penultimo concerto del loro tour della Drôme.

Espanol :

Su llegada es siempre un acontecimiento, tanto por su número (cerca de 50 cantantes) como por la emoción que generan sus canciones, penúltimo concierto de su gira Drôme.

