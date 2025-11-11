CONCERT CHORALE ALLEGRE THAU Balaruc-les-Bains

CONCERT CHORALE ALLEGRE THAU Balaruc-les-Bains mardi 11 novembre 2025.

CONCERT CHORALE ALLEGRE THAU

Rue maurice Clavel Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Musique française, opéra et musique sacrée

Musique française, opéra et musique sacrée (LES PÊCHEURS DE PERLES, MIREILLE, AVE MARIA DE GOUNOD, L’ARLÉSIENNE…) avec l’ensemble vocal Allegre’Thau sous la direction du baryton Jean-Michel Balester, la soprano Charlotte Bonnet, accompagnés au piano par Adrian Sbarra.Préventes à partir du 6 novembre Office de Tourisme et Thermes de Balaruc .

Rue maurice Clavel Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 81 16 69 05

English :

French music, opera and sacred music

German :

Französische Musik, Oper und Kirchenmusik

Italiano :

Musica francese, opera e musica sacra

Espanol :

Música francesa, ópera y música sacra

L’événement CONCERT CHORALE ALLEGRE THAU Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-21 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE