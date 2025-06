Concert Chorale anglaise – Eglise de Mazères Castelnau-Rivière-Basse 30 juin 2025 17:00

Hautes-Pyrénées

Concert Chorale anglaise Eglise de Mazères CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-06-30 17:00:00 - 19:00:00

Début : 2025-06-30 17:00:00

fin : 2025-06-30 19:00:00

Date(s) :

2025-06-30

La Chorale anglaise de l’église Sainte-Marie de Nottingham interprètent des oeuvres du 17ème au 20ème siècle Byrd, Gibbons, Vaughan Williams, Satnford. Ces quatre compositeurs représentent une belle palette du répertoire choral anglais.

Du raffinement polyphonique de Byrd et Gibbons à l’élan lyrique de Vaughan Williams et Stanford, la chorale de Sainte-Marie célèbre le génie multiséculaire de la musique sacrée anglaise, entre recueillement ancien et vitalité moderne.

Eglise de Mazères CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38

English :

The English Choir of St. Mary’s Church, Nottingham, performs works from the 17th to the 20th century: Byrd, Gibbons, Vaughan Williams, Satnford. These four composers represent a fine cross-section of the English choral repertoire.

From the polyphonic refinement of Byrd and Gibbons to the lyrical élan of Vaughan Williams and Stanford, the choir of St. Mary’s celebrates the centuries-old genius of English sacred music, between ancient contemplation and modern vitality.

German :

Der englische Chor der Kirche St. Mary’s in Nottingham führt Werke aus dem 17. bis 20. Jahrhundert auf: Byrd, Gibbons, Vaughan Williams, Satnford. Diese vier Komponisten repräsentieren eine schöne Palette des englischen Chorrepertoires.

Von der polyphonen Raffinesse von Byrd und Gibbons bis zum lyrischen Schwung von Vaughan Williams und Stanford feiert der Chor von St. Mary’s das jahrhundertealte Genie der englischen Kirchenmusik zwischen alter Andacht und moderner Vitalität.

Italiano :

Il coro inglese della chiesa di St Mary, Nottingham, esegue opere dal XVII al XX secolo: Byrd, Gibbons, Vaughan Williams, Satnford. Questi quattro compositori rappresentano una bella gamma del repertorio corale inglese.

Dalla raffinatezza polifonica di Byrd e Gibbons allo slancio lirico di Vaughan Williams e Stanford, il coro di St Mary celebra il genio secolare della musica sacra inglese, tra contemplazione antica e vitalità moderna.

Espanol :

El Coro Inglés de la Iglesia de Santa María de Nottingham interpreta obras de los siglos XVII al XX: Byrd, Gibbons, Vaughan Williams, Satnford. Estos cuatro compositores representan un amplio abanico del repertorio coral inglés.

Desde el refinamiento polifónico de Byrd y Gibbons hasta el élan lírico de Vaughan Williams y Stanford, el coro de St Mary’s celebra el genio milenario de la música sacra inglesa, entre la contemplación antigua y la vitalidad moderna.

