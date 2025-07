Concert chorale anglaise Église Saint-Vivien Saintes

Concert chorale anglaise Église Saint-Vivien Saintes vendredi 18 juillet 2025.

Concert chorale anglaise

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Concert organisé par l’Apcos et le choeur anglais Te Leconfield

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesapcos@gmail.com

English :

Concert organized by Apcos and the English choir Te Leconfield

German :

Konzert organisiert von Apcos und dem englischen Chor Te Leconfield

Italiano :

Concerto organizzato dall’Apcos e dal coro inglese Te Leconfield

Espanol :

Concierto organizado por la Apcos y el coro inglés Te Leconfield

