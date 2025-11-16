Concert Chorale Arcanto Eglise Saint Jean-Baptiste Maslacq

Concert Chorale Arcanto

Eglise Saint Jean-Baptiste 1 Route de Loubieng Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Choeur mixte au répertoire éclectique. .

Eglise Saint Jean-Baptiste 1 Route de Loubieng Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 61 63

English : Concert Chorale Arcanto

German : Concert Chorale Arcanto

Italiano :

Espanol : Concert Chorale Arcanto

L’événement Concert Chorale Arcanto Maslacq a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Coeur de Béarn