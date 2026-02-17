CONCERT CHORALE

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Concert de la Chorale DABAJAZZ

Voix et Piano

16H00 à la Salle de la Crypte

.

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

English :

Choir concert: DABAJAZZ

Voice and Piano

4:00 pm at the Salle de la Crypte

L’événement CONCERT CHORALE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-02-17 par BIT DE ARLES SUR TECH