CONCERT CHORALE Arles-sur-Tech dimanche 1 mars 2026.

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2026-03-01 16:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Concert de la Chorale DABAJAZZ
Voix et Piano
16H00 à la Salle de la Crypte
  .

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 

English :

Choir concert: DABAJAZZ
Voice and Piano
4:00 pm at the Salle de la Crypte

