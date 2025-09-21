Concert Chorale Atout Chœurs Gardanne Eglise Sainte Marie Gardanne

Concert Chorale Atout Chœurs Gardanne Dimanche 21 septembre, 16h30 Eglise Sainte Marie Bouches-du-Rhône

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Concert de la chorale mixte à quatre pupitres Chorale Atouts Choeurs Gardanne, dirigée par Béatrice Buiron.

Un concert de bonne humeur avec des chants variés allant du classique aux chants africains.

Laissez vous porter !

Eglise Sainte Marie 3 boulevard Bontemps 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’église paroissiale Sainte-Marie

La vieille église Saint Pierre est désaffectée entre 1901 et 1903. On utilise la chapelle de l’Hospice. Les fondations de la nouvelle église sont creusées début 1905 : le travail est difficile, le terrain est saturé d’eau, sur une couche instable d’argile. Les dépenses sont largement supérieures aux prévisions par la nécessité de multiplier les pilotis. La construction est terminée en 1906. Rénovations effectuées en 1948 avec le Père Chalamet. L’église vient d’être réouverte été 2025 après de nombreux travaux de rénovation. Entrée libre. Parking gratuit attenant

@atoutchoeursgardanne