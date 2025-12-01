Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert
Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert vendredi 12 décembre 2025.
Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne
Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Laissez-vous emporter par la magie des voix du Chœur du Foyer Rural d’Arvert, dirigé par Olivier Cherbit !
.
Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
Let yourself be carried away by the magic of the voices of the Ch?ur du Foyer Rural d?Arvert, directed by Olivier Cherbit!
German :
Lassen Sie sich von der Magie der Stimmen des Ch?ur du Foyer Rural d’Arvert, der von Olivier Cherbit geleitet wird, mitreißen!
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla magia delle voci del coro del Foyer Rural d’Arvert, diretto da Olivier Cherbit!
Espanol :
Déjese llevar por la magia de las voces del coro del Foyer Rural d’Arvert, dirigido por Olivier Cherbit
L’événement Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique