Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert

Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert vendredi 12 décembre 2025.

Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne

Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Laissez-vous emporter par la magie des voix du Chœur du Foyer Rural d’Arvert, dirigé par Olivier Cherbit !

.

Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

Let yourself be carried away by the magic of the voices of the Ch?ur du Foyer Rural d?Arvert, directed by Olivier Cherbit!

German :

Lassen Sie sich von der Magie der Stimmen des Ch?ur du Foyer Rural d’Arvert, der von Olivier Cherbit geleitet wird, mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia delle voci del coro del Foyer Rural d’Arvert, diretto da Olivier Cherbit!

Espanol :

Déjese llevar por la magia de las voces del coro del Foyer Rural d’Arvert, dirigido por Olivier Cherbit

L’événement Concert Chorale au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique