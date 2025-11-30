concert chorale basque ARGILEAK place de l’église Montfort-en-Chalosse

concert chorale basque ARGILEAK

église de MONTFORT EN CHALOSSE Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Il est des concerts qui dépassent la simple rencontre musicale. Celui attendu le dimanche 30 novembre 2025, à 16 h, dans l’église de Montfort-en-Chalosse, fait partie de ces rendez-vous.

Pour soutenir la restauration de l’église de Montfort en Chalosse , l’Association des Amis de l’église Saint-Pierre de Josse a invité un chœur dont le nom porte à lui seul une promesse ARGILeAK, Les faiseurs de lumière .

Un chœur d’hommes enraciné et lumineux

Fondé en 1982 au sein du comité d’entreprise d’EDF-GDF à Bayonne par le chef de chœur et compositeur René Borda, ARGILeAK est un groupe polyphonique à quatre pupitres, fidèle depuis plus de quarante ans à son attachement profond pour le chant basque.

Sous la direction d’Isabelle Ainciart, ces voix d’hommes interprètent un répertoire riche, mêlant chants profanes et religieux, pièces douces ou enlevées, toujours empreintes de l’âme du Pays B .

place de l’église église de MONTFORT EN CHALOSSE Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 08 07 36 bigu@wanadoo.fr

