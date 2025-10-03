Concert Chorale Basque Châteauneuf-sur-Cher

La municipalité de Châteauneuf-sur-Cher reçoit la chorale Basque « Nekez Ari » pour un concert donnée en la Basilique Notre Dame des Enfants.

Vivez un moment unique avec ce chœur d’hommes du Pays Basque qui résonnera en la Basilique Notre Dame des Enfants. En partenariat avec la municipalité de Châteauneuf-sur-Cher. 10 .

Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84

English :

The municipality of Châteauneuf-sur-Cher welcomes the Basque choir « Nekez Ari » for a concert at the Basilique Notre Dame des Enfants.

German :

Die Stadtverwaltung von Châteauneuf-sur-Cher empfängt den baskischen Chor « Nekez Ari » für ein Konzert in der Basilika Notre Dame des Enfants.

Italiano :

Il Comune di Châteauneuf-sur-Cher accoglie il coro basco « Nekez Ari » per un concerto nella Basilica di Notre Dame des Enfants.

Espanol :

El municipio de Châteauneuf-sur-Cher acoge al coro vasco « Nekez Ari » para un concierto en la Basílica de Notre Dame des Enfants.

