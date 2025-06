Concert Chorale Cantica Guebwiller 29 juin 2025 17:00

La chorale Cantica vous donne rendez-vous au temple protestant de Guebwiller pour un concert aux harmonies riches et variées, du chant sacré à la musique contemporaine. Une trentaine de choristes, dirigés par Philippe Muller, vous feront voyager en douceur. Entrée libre, plateau.

La chorale Cantica vous invite à un moment musical d’exception au temple protestant de Guebwiller. Composée d’une trentaine de choristes, cette formation mixte à trois voix explore avec sensibilité et énergie un large répertoire, de la Renaissance à la musique contemporaine, du chant sacré au chant profane, en français comme dans d’autres langues.

Dirigée par Philippe Muller, et accompagnée au piano par Josiane Tosch et Jeanne Heitz, Cantica propose un programme riche et accessible, où se côtoient tradition et modernité, émotion et harmonie.

L’entrée est libre, avec plateau à l’issue du concert. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de polyphonie et de belles voix partagées. 0 .

1 Rue des Chanoines

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 57

English :

The Cantica choir invites you to the Protestant church in Guebwiller for a concert of richly varied harmonies, from sacred chant to contemporary music. Some thirty choristers, directed by Philippe Muller, will take you on a gentle journey. Free admission.

German :

Der Chor Cantica lädt Sie in den protestantischen Tempel von Guebwiller zu einem Konzert mit reichen und vielfältigen Harmonien ein, vom Kirchengesang bis zur zeitgenössischen Musik. Etwa dreißig Chorsänger unter der Leitung von Philippe Muller werden Sie auf eine sanfte Reise mitnehmen. Freier Eintritt, Bühne.

Italiano :

Il coro Cantica vi invita nella chiesa protestante di Guebwiller per un concerto dalle armonie ricche e varie, dal canto sacro alla musica contemporanea. Una trentina di coristi, diretti da Philippe Muller, vi accompagneranno in un dolce viaggio. Ingresso libero, palco.

Espanol :

El coro Cantica le invita a la iglesia protestante de Guebwiller a un concierto de armonías ricas y variadas, desde el canto sacro hasta la música contemporánea. Una treintena de coralistas, dirigidos por Philippe Muller, le llevarán en un suave viaje. Entrada gratuita, escenario.

