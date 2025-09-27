Concert | Chorale Chant’aux Vents | Landos Landos

Concert | Chorale Chant’aux Vents | Landos Landos samedi 27 septembre 2025.

Concert | Chorale Chant’aux Vents | Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Concert anniversaire pour les 25 ans de la chorale avec la participation de Choeur des Sources d’Ardèche et Terre de Peyre de Lozère.

Trois chorales, trois territoires…un souffle commun de musique et de partage !

.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@chantauxvents.fr

English :

Anniversary concert to celebrate the choir’s 25th anniversary, with Choeur des Sources from Ardèche and Terre de Peyre from Lozère.

Three choirs, three territories…a common breath of music and sharing!

German :

Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des Chors mit Beteiligung von Choeur des Sources aus der Ardèche und Terre de Peyre aus Lozère.

Drei Chöre, drei Gebiete…ein gemeinsamer Atem der Musik und des Teilens!

Italiano :

Concerto per il 25° anniversario del coro, con la partecipazione del Choeur des Sources dell’Ardèche e di Terre de Peyre della Lozère.

Tre cori, tre territori… un respiro comune di musica e condivisione!

Espanol :

Concierto de aniversario para celebrar los 25 años del coro, con la participación de Choeur des Sources de Ardèche y Terre de Peyre de Lozère.

Tres coros, tres territorios… ¡un aliento común de música y de compartir!

L’événement Concert | Chorale Chant’aux Vents | Landos Landos a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire