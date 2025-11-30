Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Chorale Chante la Vie Henvic dimanche 30 novembre 2025.

Eglise d’Henvic Henvic Finistère

Concert à l’église de Henvic
Avec la Chorale Chante la Vie de Plouescat dirigée par Di FAOSTINO

Concert organisé par les Amis de la Chapelle Sainte Marguerite   .

Eglise d’Henvic Henvic 29670 Finistère Bretagne  

