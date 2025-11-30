Concert Chorale Chante la Vie Henvic
Concert à l’église de Henvic
Avec la Chorale Chante la Vie de Plouescat dirigée par Di FAOSTINO
Concert organisé par les Amis de la Chapelle Sainte Marguerite .
