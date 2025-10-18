Concert chorale chant’saire Barfleur Rue Saint-Nicolas Barfleur

Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Barfleur Manche

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Venez nombreux le samedi 18 octobre 2025 dès 20h en l’église de Barfleur assister au concert de la chorale chant’saire.

La chorale a un panel de chants divers et variés (contemporain, classique, religieux etc…) Parmi lesquels

Les enfants du Pirée (Dalida) ; Bella ciao (folklore italien) ; Molène (chant marin) ; l’oranger (Bourvil) ; Agur Maria (chant basque) ; Memory (Barbra Streisand) ; Aimer (comédie musicale Roméo et Juliette)…

L’entrée est libre, à l’issue du concert une quête sera effectuée au profit de la SNSM de Barfleur. .

Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 03 28 25 83 choralechant.saire@gmail.com

