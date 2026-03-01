Concert chorale, chant’yrieix et invitees Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Reignac
Concert chorale, chant’yrieix et invitees Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Reignac dimanche 29 mars 2026.
Concert chorale, chant’yrieix et invitees
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 19 route louis de Barberin Reignac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Chants d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, avec le trio Isabelle, Julie, et Emanuelle.
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Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 19 route louis de Barberin Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 65 04 75
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English : Concert chorale, chant’yrieix et invitees
Songs from here and there, from yesterday and today, performed by the trio Isabelle, Julie and Emanuelle.
L’événement Concert chorale, chant’yrieix et invitees Reignac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sud Charente