Concert chorale, chant’yrieix et invitees Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Reignac

Concert chorale, chant’yrieix et invitees

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 19 route louis de Barberin Reignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Chants d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, avec le trio Isabelle, Julie, et Emanuelle.

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Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 19 route louis de Barberin Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 65 04 75

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English : Concert chorale, chant’yrieix et invitees

Songs from here and there, from yesterday and today, performed by the trio Isabelle, Julie and Emanuelle.

L’événement Concert chorale, chant’yrieix et invitees Reignac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sud Charente