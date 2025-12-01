Concert chorale Choir Ensemble La Cordo Romans-sur-Isère
Concert chorale Choir Ensemble La Cordo Romans-sur-Isère jeudi 18 décembre 2025.
Concert chorale Choir Ensemble
La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-18 20:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Une chorale oui, mais version rock’n’roll et avec des musicien·nes en live ! Choir Ensemble (anciennement Rhinocerock) est une chorale de reprises de chansons de rock et de métal des années 60 à aujourd’hui.
La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
A choir, yes, but a rock?n?roll version with live musicians! Choir Ensemble (formerly Rhinocerock) is a cover choir of rock and metal songs from the 60s to today.
German :
Ein Chor ja, aber in einer Rock?n?Roll-Version und mit Live-Musikern! Choir Ensemble (ehemals Rhinocerock) ist ein Chor, der Rock- und Metalsongs von den 60er Jahren bis heute covert.
Italiano :
Un coro, sì, ma in versione rock’n’roll con musicisti dal vivo! Choir Ensemble (ex Rhinocerock) è un coro di cover di canzoni rock e metal dagli anni ’60 a oggi.
Espanol :
Un coro, sí, ¡pero una versión rock?n?roll con músicos en directo! Choir Ensemble (antes Rhinocerock) es un coro de versiones de canciones de rock y metal desde los años 60 hasta hoy.
