Concert chorale Colla voce

Domèvre-sur-Avière Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La Chorale Colla Voce de Thaon-les-Vosges vous propose un concert à l’Eglise de Domèvre sur Avière. Sous la direction d’Anca Neagu et Jean-Nicolas Mathieu nous vous proposons un répertoire varié allant des chants du monde au gospel en passant par la variété.Tout public

0 .

Domèvre-sur-Avière 88390 Vosges Grand Est +33 6 23 12 40 25

English :

The Colla Voce choir from Thaon-les-Vosges presents a concert at the church in Domèvre sur Avière. Under the direction of Anca Neagu and Jean-Nicolas Mathieu, we offer a varied repertoire ranging from world music to gospel.

German :

Der Chor Colla Voce aus Thaon-les-Vosges lädt Sie zu einem Konzert in der Kirche von Domèvre sur Avière ein. Unter der Leitung von Anca Neagu und Jean-Nicolas Mathieu bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches Repertoire, das von Weltgesängen über Gospel bis hin zu Varieté reicht.

Italiano :

Il coro Colla Voce di Thaon-les-Vosges terrà un concerto nella chiesa di Domèvre sur Avière. Diretto da Anca Neagu e Jean-Nicolas Mathieu, il repertorio del coro spazia dalla world music al gospel e al varietà.

Espanol :

El coro Colla Voce de Thaon-les-Vosges ofrecerá un concierto en la iglesia de Domèvre sur Avière. Dirigido por Anca Neagu y Jean-Nicolas Mathieu, el repertorio del coro abarca desde músicas del mundo hasta gospel y variedades.

