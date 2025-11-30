Concert chorale Colla voce Domèvre-sur-Avière
La Chorale Colla Voce de Thaon-les-Vosges vous propose un concert à l’Eglise de Domèvre sur Avière. Sous la direction d’Anca Neagu et Jean-Nicolas Mathieu nous vous proposons un répertoire varié allant des chants du monde au gospel en passant par la variété.Tout public
Domèvre-sur-Avière 88390 Vosges Grand Est +33 6 23 12 40 25
English :
The Colla Voce choir from Thaon-les-Vosges presents a concert at the church in Domèvre sur Avière. Under the direction of Anca Neagu and Jean-Nicolas Mathieu, we offer a varied repertoire ranging from world music to gospel.
German :
Der Chor Colla Voce aus Thaon-les-Vosges lädt Sie zu einem Konzert in der Kirche von Domèvre sur Avière ein. Unter der Leitung von Anca Neagu und Jean-Nicolas Mathieu bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches Repertoire, das von Weltgesängen über Gospel bis hin zu Varieté reicht.
Italiano :
Il coro Colla Voce di Thaon-les-Vosges terrà un concerto nella chiesa di Domèvre sur Avière. Diretto da Anca Neagu e Jean-Nicolas Mathieu, il repertorio del coro spazia dalla world music al gospel e al varietà.
Espanol :
El coro Colla Voce de Thaon-les-Vosges ofrecerá un concierto en la iglesia de Domèvre sur Avière. Dirigido por Anca Neagu y Jean-Nicolas Mathieu, el repertorio del coro abarca desde músicas del mundo hasta gospel y variedades.
