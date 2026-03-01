CONCERT CHORALE COLLA VOCE et LA CLÉ de FAR

EGLISE DE THAON LES VOSGES Rue de Lorraine Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Les Chorales COLLA VOCE THAON LES VOSGES et LA CLÉ de FAR FARÉBERSVILLER (57) vous propose un Concert le Samedi 21 Mars 2026 à 20 Heures en l’Eglise de THAON LES VOSGES Entrée 5 euros (+ 18 ans)

Un répertoire allant de la variété au classique en passant par les chants du monde et le GospelTout public

5 .

EGLISE DE THAON LES VOSGES Rue de Lorraine Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 23 12 40 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chorales COLLA VOCE THAON LES VOSGES and LA CLÉ de FAR FARÉBERSVILLER (57) propose a Concert on Saturday, March 21, 2026 at 8 PM in the Church of THAON LES VOSGES Admission 5 euros (+ 18 years)

A repertoire ranging from variety to classical, including world music and gospel

L’événement CONCERT CHORALE COLLA VOCE et LA CLÉ de FAR Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT EPINAL ET SA REGION