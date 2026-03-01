CONCERT CHORALE COLLA VOCE et LA CLÉ de FAR Thaon-les-Vosges
CONCERT CHORALE COLLA VOCE et LA CLÉ de FAR
EGLISE DE THAON LES VOSGES Rue de Lorraine Thaon-les-Vosges Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Les Chorales COLLA VOCE THAON LES VOSGES et LA CLÉ de FAR FARÉBERSVILLER (57) vous propose un Concert le Samedi 21 Mars 2026 à 20 Heures en l’Eglise de THAON LES VOSGES Entrée 5 euros (+ 18 ans)
Un répertoire allant de la variété au classique en passant par les chants du monde et le GospelTout public
EGLISE DE THAON LES VOSGES Rue de Lorraine Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 23 12 40 25
English :
Chorales COLLA VOCE THAON LES VOSGES and LA CLÉ de FAR FARÉBERSVILLER (57) propose a Concert on Saturday, March 21, 2026 at 8 PM in the Church of THAON LES VOSGES Admission 5 euros (+ 18 years)
A repertoire ranging from variety to classical, including world music and gospel
