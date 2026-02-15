Concert Chorale Contrepoint Saumur et le grenier Lyrique D’Angers Eglise Saint Pierre Cholet
Concert Chorale Contrepoint Saumur et le grenier Lyrique D’Angers Eglise Saint Pierre Cholet dimanche 8 mars 2026.
Eglise Saint Pierre 2 rue saint Pierre Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
Dimanche 8 mars 2026 à 16h en l’Eglise Saint Pierre à Cholet grand concert Les chœurs accompagnés de l’ensemble instrumental Concordance et de 5 solistes, vous interprèteront La messe de minuit et le Te deum de Marc Antoine Charpentier, ainsi que le Te deum de Henry Purcell sous la direction de Christian Foulenneau .
Eglise Saint Pierre 2 rue saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 37 88 96 chorale@contrepoint-saumur.com
