Concert Chorale Contrepoint Saumur et le grenier Lyrique D’Angers Eglise Saint Pierre Cholet

Concert Chorale Contrepoint Saumur et le grenier Lyrique D’Angers

Eglise Saint Pierre 2 rue saint Pierre Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Dimanche 8 mars 2026 à 16h en l’Eglise Saint Pierre à Cholet grand concert Les chœurs accompagnés de l’ensemble instrumental Concordance et de 5 solistes, vous interprèteront La messe de minuit et le Te deum de Marc Antoine Charpentier, ainsi que le Te deum de Henry Purcell sous la direction de Christian Foulenneau .

Eglise Saint Pierre 2 rue saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 37 88 96 chorale@contrepoint-saumur.com

