Concert chorale Côte des Légendes et Paotred Pagan

église Saint-Michel, Lesneven

2025-12-14 15:00:00

2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Chantons Noël le chœur d’hommes Paotred Pagan et la Chorale de la Côte des Légendes chanteront Noël en l’église de Lesneven.

Les Paotred Pagan, dirigés par Yann-Ber Prémel, ouvriront la fête avec un répertoire de chants bretons dont le cantique War ar Menez ar Pastored .

La chorale de la Côte des Légendes enchainera en seconde partie sous la houlette du chef de chœur Guy Menu accompagné au piano par Max Pailler. Son répertoire sera varié avec notamment Peuple fidèle , l’incontournable Minuit Chrétiens et Douce nuit . La fête se conclura par le Bro Goz Va Zadou et le Kenavo .

Libre Participation. .

église Saint-Michel 13 place général LE FLO Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 13 68 05 48

