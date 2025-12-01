Concert Chorale Coup de Choeur Espace Bocapole Bressuire

Concert Chorale Coup de Choeur Espace Bocapole Bressuire samedi 25 avril 2026.

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

2026-04-25 2026-04-26

La Chorale Coup de Chœur présente son nouveau spectacle Du Souffle au Chœur .
Sous la direction de Fanny Contant et Alexandra Brosseau, la plus grande chorale des Deux-Sèvres vous embarque dans un spectacle vibrant, atypique et débordant d’énergie !
Une décharge de passion, d’émotion portée par un chœur plus vivant que jamais.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de chansons française.
Réservation sur Helloasso.com.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   coupdechoeurmct@outlook.fr

