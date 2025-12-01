Concert Chorale Coup de Choeur Espace Bocapole Bressuire
Concert Chorale Coup de Choeur Espace Bocapole Bressuire samedi 25 avril 2026.
Concert Chorale Coup de Choeur
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
La Chorale Coup de Chœur présente son nouveau spectacle Du Souffle au Chœur .
Sous la direction de Fanny Contant et Alexandra Brosseau, la plus grande chorale des Deux-Sèvres vous embarque dans un spectacle vibrant, atypique et débordant d’énergie !
Une décharge de passion, d’émotion portée par un chœur plus vivant que jamais.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de chansons française.
Réservation sur Helloasso.com. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine coupdechoeurmct@outlook.fr
