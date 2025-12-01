Concert Chorale Coup de Choeur Espace Bocapole Bressuire

Concert Chorale Coup de Choeur

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

La Chorale Coup de Chœur présente son nouveau spectacle Du Souffle au Chœur .

Sous la direction de Fanny Contant et Alexandra Brosseau, la plus grande chorale des Deux-Sèvres vous embarque dans un spectacle vibrant, atypique et débordant d’énergie !

Une décharge de passion, d’émotion portée par un chœur plus vivant que jamais.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de chansons française.

Réservation sur Helloasso.com. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine coupdechoeurmct@outlook.fr

