Concert Chorale Croq’Notes et atelier vocal de Dompierre sur Besbre Salle des Ozières Yzeure

Concert Chorale Croq’Notes et atelier vocal de Dompierre sur Besbre

Salle des Ozières Les Ozières Yzeure Allier

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

2026-03-27

Concert partagé avec la chorale de Dompierre/Besbre. Ce concert aura lieu en 2 parties où chaque chorale présentera quelques chants de son programme.

Salle des Ozières Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 08 00 10 nathalie.brosse2@orange.fr

English :

Concert shared with the Dompierre/Besbre choir. This concert will take place in 2 parts, with each choir presenting a few songs from its program.

