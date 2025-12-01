Concert Chorale Da Capo Le Bourg Guilvinec

Concert Chorale Da Capo

Le Bourg Eglise Sainte-Anne Guilvinec Finistère

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La chorale Da Capo interprétera un florilège de chants de Noêl et de chants sacrés de tous pays.

Direction Serge MEDOT

Pianiste Zéphyrin CAUSIN

Soliste Franck BOUTELEUX

Participation libre au profit de la SNSM .

