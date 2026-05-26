Gy-les-Nonains

Concert Chorale de Gy & chœurs d’hommes

Place de l’Église Gy-les-Nonains Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert sous la direction d’Alban Trégourès et Nicolas Prêtre, avec pot amical de clôture de la soirée.

Concert sous la direction d’Alban Trégourès et Nicolas Prêtre, avec pot amical de clôture de la soirée. .

Place de l’Église Gy-les-Nonains 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 01 91 83

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English :

Concert conducted by Alban Trégourès and Nicolas Prêtre, with a friendly drink to close the evening.

L’événement Concert Chorale de Gy & chœurs d’hommes Gy-les-Nonains a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO