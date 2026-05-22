Concert Chorale de la Smalah Bouricos Pontenx-les-Forges

Pontenx-les-Forges

Concert Chorale de la Smalah

Bouricos 540 chemin de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La chorale de la Smalah s’installe dans la chapelle de Bouricos le temps d’une soirée pour son concert de find’année !

Et pour l’occasion, elle invite le quatuor polyphonique Format A4.

Pot offert par les Amis de Bouricos à la fin du concert.

Prix libre.

Renseignements 06 62 41 45 80 .

Bouricos 540 chemin de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine bouricos40@gmail.com

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English : Concert Chorale de la Smalah

L’événement Concert Chorale de la Smalah Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan