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Concert Chorale de la Smalah Bouricos Pontenx-les-Forges

Concert Chorale de la Smalah Bouricos Pontenx-les-Forges

Concert Chorale de la Smalah Bouricos Pontenx-les-Forges samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bouricos

Adresse : 540 chemin de Bouricos

Ville : 40200 Pontenx-les-Forges

Département : Landes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Pontenx-les-Forges

Concert Chorale de la Smalah

Bouricos 540 chemin de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La chorale de la Smalah s’installe dans la chapelle de Bouricos le temps d’une soirée pour son concert de find’année !
Et pour l’occasion, elle invite le quatuor polyphonique Format A4.
Pot offert par les Amis de Bouricos à la fin du concert.
Prix libre.
Renseignements 06 62 41 45 80   .

Bouricos 540 chemin de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   bouricos40@gmail.com

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English : Concert Chorale de la Smalah

L’événement Concert Chorale de la Smalah Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan

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