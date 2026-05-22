Concert Chorale de la Smalah Bouricos Pontenx-les-Forges
Concert Chorale de la Smalah Bouricos Pontenx-les-Forges samedi 27 juin 2026.
Pontenx-les-Forges
Concert Chorale de la Smalah
Bouricos 540 chemin de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La chorale de la Smalah s’installe dans la chapelle de Bouricos le temps d’une soirée pour son concert de find’année !
Et pour l’occasion, elle invite le quatuor polyphonique Format A4.
Pot offert par les Amis de Bouricos à la fin du concert.
Prix libre.
Renseignements 06 62 41 45 80 .
Bouricos 540 chemin de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine bouricos40@gmail.com
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English : Concert Chorale de la Smalah
L’événement Concert Chorale de la Smalah Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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