Concert Chorale de Noel Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Concert Chorale de Noel

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 17h.

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas, symbole de générosité et de partage, les Clubs Rotary d’Aix-en-Provence (Aix Le Tholonet, Mazarin, Sainte-Victoire, Trévaresse Durance) organisent un concert de lancement des festivités de Noël.

Cet événement sera un rendez-vous traditionnel et convivial, il se tiendra le samedi 6 décembre 2025 à 17h à la Chapelle du Sacré-Cœur,

en plein cœur d’Aix-en-Provence.



Le concert sera assuré par l’ensemble vocal féminin Agathe,

qui proposera un programme mêlant chants sacrés, polyphonies et grands classiques de Noël.

Une occasion de se laisser porter par la beauté des voix et la douceur de l’Avent, dans l’atmosphère chaleureuse d’une chapelle aixoise.



Un concert solidaire, les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association ASAM Provence,

engagée dans la réinsertion de familles en grande précarité à Madagascar.

Ainsi, participer au concert, c’est aussi offrir un geste de solidarité à l’approche de Noël. .

Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To mark the feast of St. Nicholas, a symbol of generosity and sharing, the Rotary Clubs of Aix-en-Provence (Aix Le Tholonet, Mazarin, Sainte-Victoire, Trévaresse Durance) are organizing a concert to launch the Christmas festivities.

German :

Die Rotary Clubs von Aix-en-Provence (Aix Le Tholonet, Mazarin, Sainte-Victoire, Trévaresse Durance) organisieren anlässlich des Nikolausfestes, dem Symbol für Großzügigkeit und Teilen, ein Konzert zum Auftakt der Weihnachtsfeierlichkeiten.

Italiano :

In occasione della festa di San Nicola, simbolo di generosità e condivisione, i Rotary Club di Aix-en-Provence (Aix Le Tholonet, Mazarin, Sainte-Victoire, Trévaresse Durance) organizzano un concerto per lanciare le festività natalizie.

Espanol :

Con motivo de la festividad de San Nicolás, símbolo de generosidad y de compartir, los clubes rotarios de Aix-en-Provence (Aix Le Tholonet, Mazarin, Sainte-Victoire, Trévaresse Durance) organizan un concierto para inaugurar las fiestas navideñas.

